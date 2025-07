MADE Expo 2025 | il punto di riferimento per il mondo dell' edilizia

MADE expo 2025, il piĂą autorevole appuntamento italiano dedicato al mondo dell’edilizia e dell’architettura, si terrĂ a Fiera Milano dal 19 al 22 novembre 2025. Un evento che si prepara a ridefinire i confini del settore, con un’edizione carica di novitĂ , protagonisti internazionali, alleanze strategiche e contenuti ad altissimo valore aggiunto. In un contesto che premia la visione e la progettualitĂ , MADE expo 2025 è in grado di intercettare e sostenere i segnali piĂą dinamici del mercato. Se da un lato il mercato della riqualificazione edilizia segna il passo, dall’altro il mercato delle costruzioni continua invece ad essere trainato dagli investimenti in opere pubbliche che, secondo i dati forniti da CRESME in esclusiva per MADE Expo, nel 2025 toccheranno l’eccezionale valore di quasi 78 miliardi di euro a valori correnti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - MADE Expo 2025: il punto di riferimento per il mondo dell'edilizia

Il Made in Italy a Osaka per l’Expo 2025 - NAPOLI (ITALPRESS) – L’Italia si presenta all’Expo 2025 di Osaka con un padiglione che valorizza il Made in Italy e con molte attività per favorire opportunità economiche.

Expo 2025 a Osaka, sarà presentata la prima nave “Made in Sicily”: collegherà Porto Empedocle con Lampedusa - La prima nave made in Sicily, voluta fortemente proprio dal governo Schifani che ha ottenuto che fosse realizzata nello stabilimento Fincantieri di Palermo, collegherà Porto Empedocle con Lampedusa e sarà a emissioni zero nei porti di partenza e arrivo grazie a soluzioni tecniche innovative per.

Firenze, Mazda apre l’Expo delle Eccellenze del Made in Italy - A Palazzo Vecchio si apre un percorso tra cultura, impresa e sostenibilità : protagoniste le storie virtuose del Belpaese

