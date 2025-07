Macabra scoperta al San Camillo | ossa umane in un padiglione chiuso

Uno scheletro è stato ritrovato in un padiglione chiuso dell’ospedale San Camillo di Roma. Da quanto apprende l’ANSA da fonti sanitarie e amministrative, lo scheletro, probabilmente lì da anni, è stato rinvenuto nel padiglione Monaldi, chiuso e inagibile da anni, dove attualmente sono in corso un’importanti lavori di ristrutturazioni, come nel resto dell’ospedale. A dare l’allarme è stato un operaio della ditta incaricata dei lavori. L’uomo ha notato tra i rifiuti recuperati al piano terra, nel vano di uno degli ascensori, dei resti di ossa umane – che parrebbero datate – in un cumulo di rifiuti di vario genere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

