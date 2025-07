Ma chi ha mandato gli audio di Raoul Bova a Fabrizio Corona? Spunta un nome shock

La bufera che ha travolto Raoul Bova sembra essere solo all’inizio. Dopo la pubblicazione di alcuni messaggi vocali nel podcast Falsissimo di Fabrizio Corona, contenenti presunti dettagli intimi su una relazione extraconiugale, si è aperto un vero e proprio caso giudiziario. La Procura di Roma, infatti, sta indagando per tentata estorsione e ricettazione, con un interrogativo chiave al centro dell’inchiesta: chi ha fatto arrivare quei file a Corona? Il nome che sta facendo piĂą rumore è quello di un noto PR e volto molto conosciuto della Milano bene, vicino all’influencer Martina Ceretti, che sarebbe stata coinvolta sentimentalmente con l’attore. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ma chi ha mandato gli audio di Raoul Bova a Fabrizio Corona? Spunta un nome shock

In questa notizia si parla di: raoul - bova - fabrizio - corona

Il 21 luglio Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo ha pubblicato le conversazioni private tra Raoul Bova e la modella Martina Ceretti. Da queste chat si può ricostruire una relazione tra i due, almeno occasionale. Gli audio inviati da Raoul Bova sono dive

Tradisci ancora, tradisci meglio Il dibattito intorno al caso del Ceo colto in flagrante al concerto dei Coldplay e al vocale di Raoul Bova diffuso da Fabrizio Corona ci sta facendo capire quanto ancora abbiamo bisogno di parlare di tradimento

