Lutto per Julio Sergio | è morto il figlio Enzo a 15 anni

È scomparso all’età di 15 anni Enzo Sergio, figlio dell’ex portiere della Roma Julio Sergio Bertagnoli, dopo una lunga malattia. Il giovane era affetto da un tumore cerebrale diagnosticato nel 2020, contro il quale ha lottato per cinque anni con determinazione e riservatezza. La notizia della sua morte è stata confermata nella giornata di lunedì 29 luglio attraverso un messaggio diffuso dalla famiglia. Nelle ultime settimane, le condizioni di Enzo si erano aggravate fino al ricovero in coma farmacologico, reso necessario dall’evoluzione della malattia. Nonostante le cure e l’assistenza ricevute, il quadro clinico non è mai migliorato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Lutto per Julio Sergio: è morto il figlio Enzo a 15 anni

