Lutto enorme Vasco Rossi | Ci ha lasciati Lacrime

Il mondo della musica italiana saluta con commozione una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia del pop e della canzone d’autore. Un nome che, anche se spesso lontano dai riflettori, ha saputo costruire carriere, emozioni e sonoritĂ entrate nell’immaginario collettivo. Un maestro del suono e dell’anima, il cui tocco è stato fondamentale in alcune delle produzioni piĂą amate degli ultimi decenni. In tanti, tra colleghi e artisti, hanno espresso il proprio dolore per la sua scomparsa. Un ricordo in particolare, quello condiviso da un noto cantautore romano, ha colpito per la sua semplicitĂ e sinceritĂ : “Mi mancherai, maestro”, ha scritto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Lutto enorme Vasco Rossi: “Ci ha lasciati”. Lacrime

In questa notizia si parla di: lutto - enorme - vasco - rossi

Addio al grande presidente: calcio in enorme lutto - Un uomo distinto, con la voce pacata e la postura di chi ha sempre saputo cosa fare, anche nei momenti piĂą difficili.

Lutto enorme per l’Italia: è morto così, e ora si piange - Nel mondo della cultura italiana si è spento uno dei suoi osservatori più acuti, voce fuori dal coro e intellettuale capace di unire passione, rigore e sguardo critico.

Lutto enorme per l’Italia, la triste notizia poco fa - Il mondo della cultura italiana saluta una delle sue figure più incisive e controcorrente. Goffredo Fofi, morto all’età di 87 anni, lascia dietro di sé un’eredità culturale imponente e una scia di riflessioni che hanno attraversato oltre mezzo secolo di storia.

Vasco Rossi e l'appello contro le guerre. Ieri sera allo Stadio Olimpico il cantante ha sventolato la bandiera della pace che lo ha accompagnato in tutte le date del suo tour. Un regalo di Don Ciotti, ha raccontato lo stesso Vasco. [ #ilmessaggero ] #vasco #vasc Vai su Facebook

Lutto per Vasco Rossi, è morto lo storico amico Sergio Silvestri. L'addio sui social: Ci troveremo come le star; Una commozione enorme. Musica e coriandoli per l’ultimo saluto a Marco; L'Italia piange Totò Schillaci. In migliaia ai funerali per l'ultimo saluto - Palermo, sugli spalti omaggio dei tifosi in ricordo di Totò Schillaci.

Vasco Rossi, il nuovo tour debutta a Torino: "Siamo una vita ... - Ma per questa enorme folla, che nei dodici concerti in programma, già tutti sold out, raggiungerà la bella cifra di 600. Segnala repubblica.it

Tutte le generazioni di Vasco Rossi, per cadere e tornare a vivere - Tutte le generazioni di Vasco Rossi, per cadere e tornare a vivere di Stefano Cappellini. Da repubblica.it