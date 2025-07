La raccolta firme conta già centinaia di sottoscrizioni e recita: "Teniamo aperto il bar Ludovarth". L’obiettivo è soprattutto "non sprecare il duro lavoro fatto negli ultimi quattro anni" e "non disperdere la comunità " che si è creata attorno al bar-circolo alla Lunetta Gamberini. Il baretto – che fa capo all’Aics – è gestito da Ouadie Chebakia insieme con volontari e collaboratori che animano quello che, da bar dove prendere un caffè, si è trasformato in un vero e proprio presidio sociale. Lo raccontano, in particolare, genitori e frequentatori del parco che, finalmente, dopo tanti anni sono tornati a vivere il polmone verde senza la paura di baby gang o episodi sgraditi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Lunetta Gamberini, teniamo aperto il bar"