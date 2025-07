L' ultimatum di Ilaria Salis al Cpr di Torino | Questo centro va chiuso faremo sempre più ispezioni

Dopo la partecipazione al Festival No Tav Alta FelicitĂ , oggi, 28 luglio 2025, l’eurodeputata Ilaria Salis ha visitato il Centro per i rimpatri (Cpr) di Torino, in corso Brunelleschi, insieme a una delegazione di Alleanza Verdi-Sinistra. Erano presenti anche il vicecapogruppo alla Camera Marco. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: ilaria - salis - torino - centro

Ilaria Salis nei guai, l'UE pronta a revocare l'immunitĂ parlamentare? E intanto lei invoca l'arresto di Netanyahu - Pare che l'Unione Europea stia per revocare l'immunitĂ parlamentare a molti, dunque Ilaria Salis rischia davvero.

La mamma di Pamela Mastropietro attacca Ilaria Salis sull’abolizione delle carceri: “Sei crudele” - Una lettera aperta durissima, intrisa di dolore, sgomento e un richiamo alla realtà . Così Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, ha reagito alle recenti dichiarazioni di Ilaria Salis sull’abolizione delle carceri.

Roberto Salis, sospeso l'account X del padre di Ilaria - Sospeso l'account X di Roberto Salis. Il social network di Elon Musk ha interrotto la pubblicazione dei tweet del padre di Ilaria Salis.

Ilaria Salis rischia fino a 24 anni di carcere: vi sembra giusto? #salis #ilariasalis #politica #italia Vai su Facebook

L'ultimatum di Ilaria Salis al Cpr di Torino: Questo centro va chiuso, faremo sempre più ispezioni; Torino, Ilaria Salis in difesa degli anarchici a processo; Ilaria Salis nel centro sociale Asakatasuna di Torino: «Vi racconto la mia Ungheria».

L'ultimatum di Ilaria Salis al Cpr di Torino: "Questo centro va chiuso, faremo sempre più ispezioni" - Dopo la partecipazione al Festival No Tav Alta Felicità, oggi, 28 luglio 2025, l’eurodeputata Ilaria Salis ha visitato il Centro per i rimpatri (Cpr) di Torino, in corso Brunelleschi, insieme a una ... torinotoday.it scrive

Salis-Grimaldi (Avs), troppi giovanissimi nel Cpr di Torino - "Sono sessantasei i trattenuti attualmente al Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) di Torino, di diciotto diverse nazionalità. Lo riporta lospiffero.com