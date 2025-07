Lugo tre consiglieri comunali di opposizione confluiscono in Fratelli d' Italia

Fratelli d’Italia ha ufficializzato l’ingresso dei tre consiglieri comunali di “Cambiamo Lugo” — Francesco Barone, Daniela Capucci e Marco Pezzi Algranati — nel proprio gruppo consiliare di Lugo. Un passaggio politico significativo, che porta il gruppo a contare sei membri e a diventare la forza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Consiglieri di CambiAmo Lugo in FdI, Barone capogruppo - L’obiettivo è la conquista politica di Lugo. È con questa premessa che ieri mattina è stata ufficializzata l’incorporazione del gruppo consigliare di CambiAmo Lugo in Fratelli d’Italia che diventa così, in quanto a numeri, la realtà politica più corposa fra i partiti di opposizione, con 6 consiglieri all’attivo.

