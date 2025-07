L’Ue valuta di escludere Israele da Horizon | stop ai progetti tra università per punire Netanyahu su Gaza?

L’Unione europea potrebbe escludere Israele dalla partecipazione ad Horizon, il programma di finanziamento comunitario (aperto a Paesi partner) per la ricerca e l’innovazione. Sarebbe questa l’arma che l’Ue è pronta a sfoderare per sanzionare Israele per via della gravissima crisi umanitaria a Gaza. Il nodo della possibile esclusione di Israele da Horizon è comparso infatti nell’agenda della riunione dei Commissari di questo pomeriggio a Bruxelles, visionata da Open. A chiudere i lavori, dopo gli aggiornamenti e il verosimilmente acceso dibattito sull’ accordo sui dazi concluso con gli Usa, è infatti una discussione su una «proposta di parziale sospensione» dell’accordo con cui Israele (dal 1996) è associato al programma Ue di ricerca e innovazione. 🔗 Leggi su Open.online