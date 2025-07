L’Ue contro Temu | Rischio elevato di imbattersi in prodotti illegali

La Commissione europea ha concluso le verifiche preliminari condotte dall’ ottobre 2024 su Temu. All’azienda cinese è stata imputata la violazione del Digital services act, il regolamento sui servizi digitali vigente all’interno dell’UE. Per Bruxelles l’indagine ha «dimostrato che i consumatori dell’Ue corrono un rischio elevato di imbattersi in prodotti illegali sulla piattaforma». L’Antitrust europeo ha condotto diverse analisi attraverso un’attività di mistery shopping e ha riscontrato «l’alta probabilità » di trovare merci contraffate o non conformi. Tra queste soprattutto giocattoli per bambini e piccoli dispositivi elettronici. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’Ue contro Temu: «Rischio elevato di imbattersi in prodotti illegali»

