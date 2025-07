Lucio Corsi porta poesia e rock al No Borders Music Festival

Tarvisio, 28 lug. (askanews) - Dopo Jovanotti al No Borders Music Festival è stata la volta di Lucio Corsi che ha portati tra le montagne del Friuli poesia, rock e magia. Un grande successo per il concerto (sold out) del cantautore toscano durante il secondo weekend di No Borders Music Festival. di fronte alle 5000 persone radunatesi per l'occasione ai Laghi di Fusine (UD). Lucio ha proposto una ricca scaletta impreziosita dalle sue canzoni piĂą celebri come "Volevo essere un duro", "Francis Delacroix", "Situazione complicata", "Tu sei il mattino" e tante altre. Il festival completa così la seconda settimana di performance dal vivo e si avvia verso il terzo (e ultimo) weekend di concerti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lucio Corsi porta poesia e rock al No Borders Music Festival

