Luciano Buonfiglio | Se lavoriamo insieme risultati ancora migliori di adesso Quando si perde bisogna riattivarsi subito

Al Fantini Club di Cervia, in questi giorni, si sta tenendo il forum “Lo sport fa viaggiare”. Un momento di condivisione, all’interno del quale si è anche tenuto uno speciale Focus Summer di OA Sport che ha visto protagonista il nuovo Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio. Di seguito le sue parole al microfono di Alice Liverani. Prima di tutto un apprezzamento al territorio romagnolo: “ In Romagna si parte già a +10, perché siete delle eccellenze nel mondo in termini di accoglienza, che vuol dire turismo. E oggi lo sport viene fatto anche per turismo. Tutti questi elementi insieme, con la vostra professionalità nell’accoglienza e nelle strutture alberghiere, fa sì che, con una pianificazione degli impianti e una collaborazione con Federazioni, Comuni e Regioni, già fate tanto, ma può essere incrementato non solo in termini di qualità, ma anche quantità “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luciano Buonfiglio: “Se lavoriamo insieme, risultati ancora migliori di adesso. Quando si perde, bisogna riattivarsi subito”

Luciano Buonfiglio succede a Giovanni Malagò: è stato eletto nuovo presidente del Coni per il quadriennio 2025-2028 durante il 309esimo Consiglio Nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano, in corso a Roma presso il Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti".

Finisce l’era Malagò che punta sul suo successore: Luciano Buonfiglio - Il futuro dello sport in mano a 81 elettori che il 26 giugno decideranno chi sarà a governarlo. Appuntamento al palazzetto dell’Acquacetosa per l’elezione del nuovo presidente del Coni che prenderà il posto di Giovanni Malagò dopo il no al suo terzo mandato e pure all’ipotesi di restare in carica fino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Coni, oggi le elezioni per il nuovo Presidente dopo i 3 mandati di Malagò, in pole Luciano Buonfiglio, a seguire Pancalli e Carraro - Le elezioni inizieranno alle 10 presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma. 41 i voti necessari per vincere al primo turno Dopo 12 anni alla guida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò lascia il timone: oggi, giovedì 26 giugno, il Consiglio elettivo

Coni, Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente | Corriere.it - «Lavoriamo tutti assieme per un obiettivo comune, siamo secondi solo al sindacato come forza sociale.

Coni, Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente: la diretta - Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni: a spoglio ancora in corso ha superato quota 41, quella richiesta per l'elezione.