Mircea Lucescu, attuale allenatore della Romania, racconta la sua sfortunata esperienza all’Inter di Moratti, durata pochi mesi. Il tecnico non dimentica la signorilità dell’ex presidente nerazzurro. MORATTI UN SIGNORE – Domani il mitico Mircea Lucescu, padre del calcio rumeno, compie 80 anni. Intervistato da Tuttosport, ha ricordato anche la sua sfortunata esperienza sulla panchina dell’Inter. Ecco il suo ricordo: « Sono arrivato al momento sbagliato, ma è stata colpa mia che ho accettato: mi avevano preso solo come traghettatore e girava già la notizia che a fine campionato sarebbe arrivato Lippi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lucescu: «All’Inter colpa mia che accettai, ma Moratti eccezionale»

