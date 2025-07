Lucca | scontro fra auto sul viale Carducci una prende fuoco

Incidente stradale oggi, 28 luglio 2025, a Lucca. Intorno alle 7.45 i vigili del fuoco sono intervenuti su viale Carducci dove due auto si sono scontrate. Una delle due vetture, dopo l'impatto, ha preso fuoco L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Lucca: scontro fra auto sul viale Carducci, una prende fuoco

