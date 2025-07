Louis Vuitton sfida i dazi e apre un nuovo laboratorio negli USA

Nonostante la forte crisi e le incertezze che i dazi imposti da Trump hanno giĂ provocato, Louis Vuitton ha deciso di sfidare la sorte e inaugurare un nuovo laboratorio negli USA. Come la stessa azienda dichiara, lo fa per “per soddisfare la domanda”, dice Bernard Arnault. Questo spazio inaugurerĂ vicino a Dallas. Qui la maison ha giĂ un laboratorio, inaugurato nel 2019 alla presenza di Donald Trump. Dovrebbe essere consegnato alla fine del 2026 o all’inizio del 2027, ha detto all’Afp una fonte vicina ai fatti. Louis Vuitton apre un laboratorio negli USA. Arnault ha detto in un’intervista a Le Figaro che “Louis Vuitton aveva giĂ un laboratorio negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Louis Vuitton sfida i dazi e apre un nuovo laboratorio negli USA

