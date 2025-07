Lotto vinti quasi 10mila euro a Capri con tre ambi e un terno

Provincia di Napoli fortunata al Lotto nei concorsi di venerdì 25 luglio e sabato 26 luglio. A Capri - riferisce Agipronews - è stata centrata una vincita da 9.750 euro con tre ambi e un terno in un punto vendita di via Roma. La stessa combinazione vale un premio da 9.500 euro anche a Monte di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

