Lotta ai falsi digitali la star up IdentifAI annuncia investimenti con una raccolta di capitali da 5 milioni di euro

L’intelligenza artificiale sta rapidamente diventando la tecnologia che definisce il nostro tempo. Secondo un recente rapporto dell’UNCTAD, Organo permanente delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo con sede a Ginevra, si prevede che il mercato globale dell’IA salirĂ da 189 miliardi di dollari nel 2023 a 4,8 trilioni di dollari entro il 2033 – un aumento di 25 volte in soli dieci anni. Entro tale data, l’IA potrebbe quadruplicare la sua quota nel mercato globale della tecnologia di frontiera, passando dal 7% al 29% ed emergere come forza dominante del settore. Per quanto riguarda, in particolare, il tema dei deepfake, un recente studio di Deloitte, condotto su un campione di utenti dei mezzi di informazione, ha restituito risultati preoccupanti: la metĂ degli intervistati ha dichiarato di essere piĂą scettica circa l’accuratezza e l’affidabilitĂ delle informazioni online, rispetto a un anno f a. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

