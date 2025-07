Lorenzo Bonicelli le ultime novità | come sta l’azzurro prossimi giorni decisivi

Il mondo dello sport italiano rimane sempre in attesa di buone notizie per quanto riguarda le condizioni di Lorenzo Bonicelli. Il ginnasta azzurro, infatti, è ancora ricoverato in coma farmacologico al Policlinico universitario di Essen, in Germania, dopo il bruttissimo incidente agli anelli del quale si era reso protagonista nel corso delle Universiadi. Nell’immediatezza della caduta l’atleta nativo di Lecco era stato sottoposto ad un delicatissimo intervento alle vertebre. Al momento è ancora in terapia intensiva e le notizie rimangono ancora preoccupanti. Sarà necessaria almeno una settimana di stabilizzazione per capire le reali condizioni di Lorenzo Bonicelli, con la speranza di poterlo riportare in Italia nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Bonicelli, le ultime novità: come sta l’azzurro, prossimi giorni decisivi

