Lorena Blanco muore d'infarto a 37 anni nella sua abitazione | la bodybuilder aveva appena gareggiato

La campionessa spagnola di body building Lorena Blanco è morta a 37 anni per un arresto cardiaco: non c'è stato nulla da fare. Si stava preparando per Ms. Olympia in programma a ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lorena - blanco - anni - muore

? ULTIM'ORA - È morto Hulk Hogan: la leggenda del wrestling aveva 71 anni. A dare la notizia è stato Tmz, aggiungendo anche che a causare il decesso - nella sua casa - sarebbe stato un arresto cardiaco. La mattina di giovedì 24 luglio, i sanitari sono inter Vai su Facebook

Lorena Blanco muore d'infarto a 37 anni nella sua abitazione: la bodybuilder aveva appena gareggiato.

Lorena Blanco muore d’infarto a 37 anni nella sua abitazione: la bodybuilder aveva appena gareggiato - La campionessa spagnola di body building Lorena Blanco è morta a 37 anni per un arresto cardiaco: non c'è stato nulla da fare ... Come scrive fanpage.it