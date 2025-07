Lookman vuole solo l’Inter! Adesso si aspetta di essere accontentato dall’Atalanta | il punto

sulla volontà del nigeriano. Il mercato Inter sta spingendo con determinazione per acquisire Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’ Atalanta, con il quale c’è un’intesa chiara da entrambe le parti. Come riportato dal Corriere dello Sport, la volontà di Lookman è stata ribadita più volte: il calciatore ha espresso chiaramente il desiderio di trasferirsi a Milano, dove vedrebbe il suo futuro professionale. Il suo arrivo rappresenta una risposta alle necessità della squadra, che, pur essendo stata competitiva in campionato, ha mostrato segni di prevedibilità nel gioco, come evidenziato dalla stagione passata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman vuole solo l’Inter! Adesso si aspetta di essere accontentato dall’Atalanta: il punto

Dopo il lavoro degli agenti di Lookman, Inter e Atalanta hanno in programma un incontro nei primi giorni della prossima settimana per trovare un accordo. Ancora nessun rilancio ufficiale, ma Inter disposta ad accorciare le distanze. Lookman vuole solo l’Inter. Vai su X

Gazzetta dello sport: “Lookman assalto finale. Inter pronta ad alzare l’offerta di un paio di milioni per mostrare la volontà di andare incontro all’Atalanta. Il nigeriano RIFIUTA la proposta superiore del Napoli e vuole SOLO l’Inter”. Vai su Facebook

L'Inter aumenta l'offerta per Lookman. Con Asllani è braccio di ferro; Bastoni, Gagliardini, ora Lookman? Inter-Atalanta, quanti affari sulla A4; Inter, stallo per Lookman: ma il giocatore ha ribadito all'Atalanta che vuole andarsene. E nel video....

Sorpresa Inter, dopo Lookman il mercato non finisce: Chivu vuole il numero uno dei “recupera palloni” - Dopo Lookman, Chivu vuole il numero uno dei "recupera palloni" per la mediana nerazzurra. Come scrive spaziointer.it

Lookman, l’Inter rilancia e cambia formula: mossa decisiva? E Ademola spinge - Domani sembra essere il giorno giusto per il nuovo incontro tra i club per provare a definire l'affare Lookman ... Riporta fcinter1908.it