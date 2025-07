Lookman svolta imminente? Domani incontro e rilancio! L’ipotesi – CdS

Domani incontro in Lega tra Beppe Marotta e Percassi Jr. L’Inter dovrebbe presentare ufficialmente il suo rilancio per Lookman all’Atalanta. Il nigeriano vuole solo il nerazzurro di Milano. SVOLTA – Tutto fa pensare che questa potrebbe diventare la settimana di Ademola Lookman all’Inter. Come conferma anche il Corriere dello Sport, domani ci sarĂ un altro incontro tra l’Inter e l’Atalanta. Il presidente nerazzurro Beppe Marotta e l’AD della Dea Luca Percassi si vedranno in Via Rosellini, per l’appuntamento in Lega Serie A. SarĂ occasione per riparlare dell’attaccante nigeriano, con l’Inter che presenterĂ la sua nuova offerta ufficiale da 45 milioni di euro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lookman, svolta imminente? Domani incontro e rilancio! L’ipotesi – CdS

In questa notizia si parla di: lookman - svolta - incontro - rilancio

Lookman Inter, svolta nella trattativa? All’Atalanta piace un giocatore dell’Inter, l’affare può concretizzarsi! - di Redazione Il club nerazzurro cerca di concretizzare l’affare per Lookman, ma l’Atalanta potrebbe chiedere Kristjan Asllani come parte della trattativa.

Taremi Inter, si sblocca la cessione? Possibile svolta per l’iraniano: riguarda anche la trattativa per Lookman! - di Redazione Taremi Inter, si sblocca la cessione? Possibile svolta per l’iraniano: riguarda anche la trattativa per Lookman! Le ultimissime.

Lookman Juve, possibile svolta: il nigeriano ha comunicato all’Atalanta la sua preferenza per il futuro. Gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24 Lookman Juve, possibile svolta: il nigeriano ha comunicato all’Atalanta la sua preferenza per il futuro.

Tornano i giocatori ad Appiano Gentile, rilancio in arrivo per Lookman, l'annuncio della Gazzetta su Leoni non solo. ? Entra nel Club:... Vai su Facebook

Lookman-Inter, svolta inattesa nell’operazione: Marotta cambia idea; CorrSera - A metà settimana si può sbloccare Lookman, pronto un rilancio; CorSport - Raspadori sblocca Lookman, ADL pronto: oggi rilancio da Milano.

Lookman, l’Inter prepara il rilancio: atteso incontro Marotta-Percassi! - Si attende ancora che la trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman si sblocchi. Scrive inter-news.it

Lookman Inter, fissato il giorno dell’incontro con Percassi - Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo L’Inter è pronta a tornare alla carica per Ademola Lookman e la s ... Come scrive informazione.it