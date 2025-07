Dopo lo stallo del weekend, i contatti tra Atalanta e Inter riprenderanno. L’oggetto del desiderio è sempre lui, Ademola Lookman. Il calciatore nigeriano, che si sta allenando in palestra, spinge per trasferirsi a Milano. CONTATTI – Nuovi contatti in arrivo tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. Dopo una prima offerta da 40 milioni, il club nerazzurro ha alzato la proposta a circa 43 milioni più bonus. Nonostante il rilancio, i bergamaschi restano fermi sulla valutazione da 50 milioni. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’offerta finale, con l’Inter pronta a mettere sul piatto una base di 45 milioni di euro. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Lookman, settimana cruciale! Inter pronta al rilancio