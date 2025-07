Lookman l’Inter detta i tempi | Settimana decisiva ci aspettiamo una risposta entro 2-3 giorni

La questione relativa ad Ademola Lookman sembra vicina ad una risoluzione. O quantomeno è ciò che si aspetta l’ Inter, che per bocca del suo presidente Giuseppe Marotta nella conferenza stampa di presentazione della stagione 202526 detta i tempi dell’operazione. Secondo il numero uno nerazzurro, l’operazione entra nella sua settimana potenzialmente decisiva, con una decisione attesa dalla parte dell’Atalanta entro una manciata di giorni. GiĂ negli scorsi giorni l’Inter aveva ammesso di vedere nel giocatore il primo obiettivo. “ Nel giro di 2-3 giorni arriveremo alla conclusione di un confronto tra i due club ” afferma, “ se ci saranno le condizioni, e l’Atalanta sarĂ decisa a venderlo, evidentemente vedremo di attivare una realizzazione concreta e chiudere, altrimenti faremo una scelta differente “. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Lookman, l’Inter detta i tempi: “Settimana decisiva, ci aspettiamo una risposta entro 2-3 giorni”

In questa notizia si parla di: inter - giorni - lookman - detta

Inter, 10 giocatori vivranno gli ultimi 17 giorni in modo diverso – TS - I prossimi 17 giorni dell’Inter saranno decisivi: i nerazzurri si giocano tutto sia in Serie A che in Champions League.

Moratti: «L’Inter è stata una cosa bellissima. Ho provato felicità , tutti i giorni trattavo ciò che amavo. Ecco il mio allenatore e giocatore preferito» - L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti si racconta, ecco l’intervista in occasione del suo 80esimo compleanno, aneddoti e retroscena L’ex Presidente dell’Inter Massimo Moratti ha rilasciato, in occasione del suo 80 compleanno, un’intervista ai canali ufficiali del club nerazzurro.

Inter, Lautaro Martinez: "Dopo l'infortunio ho pianto per due giorni ma avevo promesso di esserci" - Il capitano dell`Inter Lautaro Martinez, visibilmente emozionato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo che la sua Inter è riuscita a strappare.

ULTIM’ORA La Nuova Inter con Calhanoglu e Lookman cambia COSÌ #PassioneInter #Inter #Calhanoglu #Lookman Vai su Facebook

Lookman, l’Inter detta i tempi: “Settimana decisiva, ci aspettiamo una risposta entro 2-3 giorni”; Inter, il retroscena: “Chivu ha parlato con Lookman e il giocatore gli ha detto che…”; Inter, Lookman ha detto sì: trattativa ad oltranza con l'Atalanta.

Inter, Marotta: "Settimana decisiva per Lookman, nessuna trattativa per Leoni" - Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al fianco di Cristian Chivu, neo allenatore nerazzurro, per fare chiarezza sull'affare Lookman e sulla ... Segnala fantacalcio.it

Calcio: Inter; Marotta, settimana decisiva per Lookman - 3 giorni arriveremo ad una conclusione di un confronto con l'Atalanta. Si legge su msn.com