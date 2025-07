Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Ademola Lookman è sempre piĂą vicino all’ Inter, ma la trattativa non è ancora chiusa. Dopo settimane di contatti, offerte e riflessioni, la giornata di domani potrebbe rivelarsi decisiva per l’esito dell’operazione che tiene banco ormai da oltre due settimane. Secondo quanto riferisce Pasquale Guarro, la dirigenza nerazzurra è pronta a presentare una nuova offerta per provare a strappare il via libera dell’ Atalanta. L’ultimo aggiornamento tra le parti risale a venerdì 25 luglio, quando l’Inter ha comunicato l’intenzione di mettere sul tavolo 45 milioni di euro bonus compresi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lookman Inter, si avvicina il giorno decisivo: ecco la nuova offerta, svelata la convinzione di Marotta