Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Il conto alla rovescia per Ademola Lookman all’ Inter è ormai partito. Nella giornata di oggi, sono arrivate parole pesanti da parte di Beppe Marotta, che ha confermato in modo diretto l’esistenza della trattativa con l’ Atalanta, sottolineando che la vicenda è destinata a concludersi entro 2-3 giorni, in un senso o nell’altro. Una posizione chiara, che testimonia la volontĂ dell’Inter di affondare il colpo con decisione. Come riportato anche da Manuele Baiocchini su Sky Sport, l’Inter è pronta a rilanciare per l’esterno offensivo nigeriano, considerato il tassello perfetto per il nuovo modulo di Cristian Chivu, sempre piĂą orientato verso un tridente rapido, verticale e dinamico. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lookman Inter, ora Marotta vuole chiudere: non si arriverà a 50 milioni, le cifre