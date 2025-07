Lookman Inter, Marotta rompe gli indugi! L’annuncio in conferenza: «In 2-3 giorni arriveremo ad una conclusione, se non dovesse essere positiva.». Beppe Marotta ha presentato in conferenza stampa la stagione 2025-26 della Serie A per i nerazzurri. Il presidente del club meneghino è intervenuto in conferenza in compagnia dell’allenatore, Cristian Chivu. Noi di InterNews24 l’abbiamo seguita live. Qui i passaggi in cui il presidente ha parlato delle voci su Lookman, obiettivo di mercato dell’Inter. SUL MERCATO E SULLA QUESTIONE LOOKMAN – « Come sapete il mercato ha ancora una sua vita per circa un mese. 🔗 Leggi su Internews24.com

