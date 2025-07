Lookman Inter Marotta annuncia in conferenza | Lui rappresenta un profilo adatto a questo schema ma non è l’unico

Lookman Inter, Marotta lo ha detto in conferenza: «Lui rappresenta un profilo adatto a questo schema ma non è l’unico». Le parole Si è tenuta oggi la conferenza stampa inaugurale della stagione 2025-26 della Serie A presso la sede dell’Inter. A rappresentare i nerazzurri, il presidente Giuseppe Marotta e l’allenatore Cristian Chivu, che hanno delineato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lookman Inter, Marotta annuncia in conferenza: «Lui rappresenta un profilo adatto a questo schema ma non è l’unico»

In questa notizia si parla di: inter - conferenza - lookman - marotta

Vanoli in conferenza stampa prima di Torino-Inter: data e ora - Vanoli presenterà il match tra Torino e Inter di campionato in conferenza stampa, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A.

Vanoli, conferenza stampa Torino Inter: le dichiarazioni del tecnico alla vigilia del match - Vanoli, conferenza stampa pre Torino Inter, ecco le dichiarazioni rilasciate dal tecnico granata alla vigilia del match di Serie A Giornata di vigilia per Paolo Vanoli, domani sera – tra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino alle 18 – va in scena Torino Inter, match valido per la giornata numero 36 del campionato di […]

Luis Enrique in conferenza: «Finale? Bisogna essere cauti, l’Inter ha più esperienza! Il PSG merita di vincerla» - di Redazione L’allenatore del PSG, Luis Enrique, alla vigilia del match contro il Montpellier, ha parlato della finale di Champions contro l’Inter.

: “? “ Nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, il presidente dell’Inter Marotta ha fatto il punto sul mercato soffermandosi sulla situazione Lookman Vai su X

Inizia ufficialmente anche la stagione dell'Inter: il primo a prendere parola durante la conferenza stampa di inizio stagione è stato il Presidente Marotta che ha fatto il punto sul mercato nerazzurro. Vai su Facebook

Inter-Lookman, Marotta: 'Chiusura a breve oppure...'; Marotta: Chivu non è una seconda scelta. Trattiamo Lookman, ma se non chiudiamo in 2-3 giorni...; Marotta: L'Inter non si nasconde! Lookman? Andrà così. E Chivu risponde allo slogan di Conte.

Lookman Inter, Marotta annuncia in conferenza: «Lui rappresenta un profilo adatto a questo schema ma non è l’unico» - Lookman Inter, Marotta lo ha detto in conferenza: «Lui rappresenta un profilo adatto a questo schema ma non è l’unico». calcionews24.com scrive

L'Inter presenta Chivu: "Torneremo al top". Marotta "Per Lookman settimana decisiva" - Prima conferenza stampa stagionale per l'allenatore nerazzurro. Lo riporta msn.com