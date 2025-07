Lookman Inter fissato l’incontro decisivo | ecco la nuova offerta le cifre

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. L’ Inter accelera per Ademola Lookman. Dopo settimane di contatti e indiscrezioni, la trattativa tra i nerazzurri e l’ Atalanta potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore. Secondo quanto riferito da Sky Sport, è stato fissato per domani un incontro decisivo tra Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, e Luca Percassi, omologo del club bergamasco. Il summit andrĂ in scena in occasione dell’ assemblea di Lega Serie A, e potrebbe rappresentare una tappa fondamentale per lo sblocco dell’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

