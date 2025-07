Lookman Inter domani è il giorno del rilancio all’Atalanta | cambia anche la formula dell’operazione! Ora la fumata bianca è più vicina

Lookman Inter, domani è il giorno del rilancio all’Atalanta: cambia anche la formula dell’operazione! Tutti i dettagli. Il calciomercato Inter si prepara ad aumentare l’offerta per l’acquisto di Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’ Atalanta. La trattativa, che ha visto già un rifiuto della prima proposta, potrebbe finalmente decollare grazie a un incontro previsto domani, in occasione del Consiglio di Serie A, tra Beppe Marotta e Luca Percassi. Nuova offerta per il nigeriano. Come riportato dal Corriere dello Sport, la nuova proposta interista prevede un rialzo dell’offerta per Lookman, portandola a 45 milioni di euro, bonus compresi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, domani è il giorno del rilancio all’Atalanta: cambia anche la formula dell’operazione! Ora la fumata bianca è più vicina

In questa notizia si parla di: inter - atalanta - lookman - giorno

È morto Oliviero Garlini, l’ex bomber di Inter, Atalanta e Lazio aveva 68 anni: era malato da tempo - Lutto nel calcio italiano: si è spento a 68 anni Oliviero Garlini, ex centravanti che ha indossato le maglie di Inter, Atalanta, Lazio e Cesena.

Dall'Inghilterra, osservatori a visionare Cristiano Ronaldo Jr.: presenti anche Inter, Juventus e Atalanta - Cristiano Ronaldo Jr ha dato il via in maniera ufficiale la sua carriera a livello internazionale. Nel corso della giornata di ieri, infatti,.

Riccardo Claris, ucciso durante una lite tra tifosi dell'Inter e dell'Atalanta: la sorella scrive una lettera - "Chiedo con il cuore spezzato di avere ciò che meritiamo, rispetto e silenzio, lo chiedo ai giornali, ai commentatori, ai tifosi.

Più Allegri e si vede! Poker ai Reds, Leao segna e commuove Ndoye, si decide Lookman, l'Inter chiama l'Atalanta Leclerc, giorno da antiMcLaren. Lewis sprofonda? La prima pagina di domenica 27 luglio #CorrieredelloSport Vai su X

Fabrizio Romano - Stiamo entrando in una settimana molto molto importante, sono i giorni chiave per Ademola Lookman. Tra lunedì e martedì nuovi contatti fra Inter e Atalanta. C'è la possibilità che l'Inter possa fare questo atteso passo in più migliorando la su Vai su Facebook

Cosa serve per sbloccare Lookman all'Inter: da uno scatto del giocatore a una nuova offerta per l'Atalanta; Il Giorno – Lookman, grande irritazione Atalanta: ecco cosa trapela. E ora l’Inter è obbligata a…; Inter, Ausilio esce allo scoperto: Lookman ci piace, parliamo con l'Atalanta.

Inter, martedì giorno chiave per Lookman: l'Atalanta valuta la nuova offerta - Ademola Lookman rimane il bersaglio principale dell’Inter, che non sembra volersi arrendere nonostante le difficoltà economiche dell’operazione. Si legge su informazione.it

Lookman, CorSport: “Rilancio Inter e fumata bianca più vicina. E se l’Atalanta non accetta…” - Sono giorni caldi per l'affare Lookman: domani in Lega potrebbe esserci un contatto tra Percassi e Marotta per accelerare ... Lo riporta fcinter1908.it