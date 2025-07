Lookman Inter da Bergamo sicuri | Trattativa in stallo l’Atalanta vende a queste condizioni

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman è più complessa di quanto sembri. Dalla sede nerazzurra filtra ottimismo e volontà di chiudere, ma da Bergamo arriva una versione ben più cauta. Secondo quanto riportato da primabergamo.it, al momento non esistono certezze né passi concreti verso una cessione imminente. Anzi, le acque sono ferme e a Zingonia nessuno si sente obbligato a vendere il talento nigeriano. La narrazione che vuole l’Atalanta “in attesa” dell’offerta giusta sarebbe dunque fuorviante. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, da Bergamo sicuri: «Trattativa in stallo, l’Atalanta vende a queste condizioni»

Il Presidente dell'#Inter, Giuseppe Marotta, ha confermato la trattativa per #Lookman con l'Atalanta: "Se ci saranno le condizioni andremo a concretizzare" Vai su Facebook

L'#Inter vuole passare all'affondo per #Lookman Il punto sulla trattativa con l'#Atalanta: parla #Zazzaroni Vai su X

