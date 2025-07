Lookman Inter cresce la fiducia dopo il via libera di Oaktree al rilancio | non è esclusa quella pista

per il calciomercato dei nerazzurri. Il mercato Inter si sta preparando a fare un passo decisivo nella trattativa per portare Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’ Atalanta, a Milano. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la dirigenza nerazzurra è pronta a formalizzare un’offerta di 45 milioni di euro, avvicinandosi così alla richiesta di 50 milioni da parte dei bergamaschi. Dopo aver ricevuto l’approvazione del fondo Oaktree, l’ Inter potrĂ aggiungere 3 milioni di parte fissa e 2 milioni di bonus, dimezzando così il gap tra la proposta iniziale di 40 milioni e la cifra richiesta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, cresce la fiducia dopo il via libera di Oaktree al rilancio: non è esclusa quella pista

In questa notizia si parla di: inter - lookman - cresce - fiducia

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Aumenta la fiducia dell'#Inter per #Lookman Quando può arrivare il rilancio all'#Atalanta? Vai su X

Rilancio per Lookman, Leoni, addio Taremi, girone Under 23, il mercato dell'Inter e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4eyYkXy Avrai una... Vai su Facebook

SI - Lookman-Napoli, contatti risalenti a settimane fa. L'Atalanta chiede all'Inter uno sforzo: c'è fiducia; Calciomercato, ultime news di oggi in diretta; Lookman dice sì all'Inter: l'offerta di Marotta e la richiesta dell'Atalanta.

CorSera – Lookman, fiducia Inter: rilancio Inter. E non è escluso il terzo - L'edizione di Bergamo del giornale parla della trattativa tra i due club nerazzurri per il nigeriano e non si esclude un terzo rilancio ... Da fcinter1908.it

Lookman, contatti avviati tra Inter e Atalanta: la situazione - Inter e Atalanta trattano per Lookman: fiducia per la chiusura, ma resta distanza sulla valutazione. Lo riporta europacalcio.it