Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. L’ Inter ha tracciato una linea temporale precisa per la trattativa che porta ad Ademola Lookman, ormai da settimane il nome in cima alla lista di Giuseppe Marotta. Come riportato da calciomercato.com, da oggi i nerazzurri hanno deciso di concludere l’operazione – in un senso o nell’altro – entro pochi giorni. Si tratta di una presa di posizione forte e chiara, che testimonia la volontĂ di chiudere per l’esterno offensivo dell’ Atalanta. Quello che colpisce è il livello di convinzione mostrato dalla societĂ nerazzurra: raramente l’Inter si è esposta pubblicamente così tanto su un singolo obiettivo di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lookman Inter, conferme sull’incontro decisivo: le cifre per la nuova offerta, si punta a questa strategia