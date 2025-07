Lookman-Inter arriva l’ora X! Faccia a faccia decisivo con l’Atalanta – SM

L’Inter si prepara a rilanciare l’offerta per Ademola Lookman. Un incontro previsto con l’Atalanta nelle prossime ore potrebbe sbloccare tutto. Si entra così nella fase calda dell’operazione. ACCELERATA – L’Inter non molla Ademola Lookman ed è pronta a compiere un passo in avanti per riuscire a regalare, il prima possibile, il giocatore a Cristian Chivu. Mentre i nerazzurri sono tornati ad allenarsi ad Appiano Gentile, infatti, la dirigenza nerazzurra continua a lavorare attivamente sul mercato. Domani è cerchiato di rosso un appuntamento sull’agenda del presidente Giuseppe Marotta, che potrebbe dare un accelerata non indifferente all’operazione Lookman. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lookman-Inter, arriva l’ora X! Faccia a faccia decisivo con l’Atalanta – SM

GdS - Dovrebbe avvenire all'inizio della prossima settimana (martedì/mercoledi) il faccia a faccia tra Inter e Atalanta per provare a sbloccare la situazione di Ademola #Lookman, i nerazzurri ritoccheranno l’offerta per avvicinarsi ai 50 mln richiesti. CdS - Il pros Vai su X

? Affondo Inter: da lunedì nuovo assalto a Lookman, poi tutto su Leoni. C'è il via libera di Oaktree ad alzare l'offerta all'Atalanta a 45 milioni per il nigeriano. Il difensore classe 2006 si è promesso ai nerazzurri, ma il Parma non fa sconti e chiede 30 Vai su Facebook

GdS - Lookman, fissata la data del nuovo vertice Atalanta-Inter. Agenti al lavoro con un obiettivo; Lookman, l'Atalanta rimbalza l'Inter e nell'intreccio finisce Nico Gonzalez; Gasperini e Lookman faccia a faccia, Percassi fa un discorso davanti a tutta l'Atalanta: cosa ha detto.

L’ Inter non molla su Lookman, bensì cambia formula: ecco come si sta evolvendo la trattativa - Calciomercato Inter: rilancio da 45 milioni per Lookman, fumata bianca sempre più vicina L’Inter torna alla carica per Ademola Lookman e prepara il colpo decisivo per convincere l’Atalanta a lasciar p ... Come scrive stadiosport.it

Inter, martedì giorno chiave per Lookman: l'Atalanta valuta la nuova offerta - Ademola Lookman rimane il bersaglio principale dell’Inter, che non sembra volersi arrendere nonostante le difficoltà economiche dell’operazione. Scrive informazione.it