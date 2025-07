Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Siamo arrivati al momento cruciale della trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman, primo grande obiettivo del club nerazzurro per rinforzare l’attacco. Secondo quanto riportato da Alfredo PedullĂ , nelle prossime ore l’Inter è pronta a piazzare l’affondo decisivo per il fantasista nigeriano. La giornata di domani, martedì 30 luglio, potrebbe essere quella della svolta. PedullĂ lo aveva anticipato nei giorni scorsi: «Vi avevo detto, tra il 28 e il 30 luglio». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lookman Inter, altre conferme sulla nuova offerta: sarà migliorata così, cosa filtra