Lombardia Ideale Lorella Cesana e Peppino Ciresa votano per Piazza Sindaco

Il movimento Lombardia Ideale, rappresentato a livello regionale dal Vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Basaglia Cosentino, insieme ai Consiglieri comunali di LeccoIdeale Lorella Cesana e Peppino Ciresa, annunciano che saranno presenti come lista per dare il giusto rinnovamento della. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: lombardia - ideale - lorella - cesana

Lombardia Ideale, Lorella Cesana e Peppino Ciresa votano per Piazza Sindaco; Lombardia Ideale scende in campo a Lecco: sostegno a Carlo Piazza sindaco; Bione, Cesana attacca: «Scelte incongrue e dannose per i cittadini».

Lombardia Ideale, Lorella Cesana e Peppino Ciresa votano per Piazza Sindaco - Il movimento Lombardia Ideale, rappresentato a livello regionale dal Vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Basaglia Cosentino, insieme ai Consiglieri comunali di LeccoIdeale Lorella Cesana e ... leccotoday.it scrive

Forza Italia, nuovo “colpo” nel mercato dei consiglieri regionali: entra Cesana. E gli azzurri ora pensano al rimpasto - L’annuncio della new entry – ancora da Lombardia Ideale – è stato dato dal coordinatore Alessandro Sorte. Lo riporta msn.com