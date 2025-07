Vanno in chiesa mentre il prete dice messa. Un gruppo di maranza magrebini fa irruzione durante la funzione in modo maleducato e aggressivo, entrando anche in bicicletta. Poi bestemmiano e scappano. E’ una nuova, triste “moda” che i cittadini di Legnago, in provincia di Verona, da qualche tempo sperimentano. Irruzioni improvvise, molestie verbali, vero e proprio bullismo in parrocchia. A denunciare queste bravate è stato è stato il parroco che stava celebrando la funzione, don Maurizio Guarise, come ha riportato un servizio del Sussidiario.net e rilanciato sui social dal vicepremier Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’oltraggio dei ragazzini magrebini a Legnago: bestemmiano ad alta voce mentre il prete dice messa (video)