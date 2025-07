Arezzo, 28 luglio 2025 – Importante riconoscimento internazionale a Monte Carlo per l'Oleificio Morettini. La storica azienda di Monte San Savino ha trionfato alla nona edizione del Masters of Olive Oil International Contest 2025 che, nel Principato di Monaco, ha rinnovato un concorso che ha posto a confronto alcuni dei migliori oli extra vergine d'oliva da tutto il mondo per valorizzarne la qualità, il gusto e l'innovazione. L'Oleificio Morettini, proprietario anche del Frantoio di San Gimignano, era presente nella speciale categoria Comuni Bandiera Arancione rivolta ai produttori dei quasi trecento borghi italiani certificati con “Bandiera Arancione” dal Touring Club, meritando il primo posto a conferma dell'eccellenza in tutte le fasi della lavorazione delle olive tra selezione, frangitura e imbottigliamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L'Oleificio Morettini trionfa al Masters of Olive Oil di Monte Carlo