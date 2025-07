News Tv.  Sfumature di televisione e nostalgia si mescolano nel nuovo capitolo del Grande Fratello targato 2025, prontissimo a tornare in onda su Canale?5. Dopo il suo brillante ritorno come opinionista all’ Isola dei famosi, Simona Ventura è ufficialmente al timone dell’edizione NIP, confermando una scommessa fortemente voluta dall’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. A sorprendere è il cambio di rotta: niente vip, niente influencer, soltanto persone comuni e storie reali. E l’obiettivo è chiaro: tornare alle origini del format, mantenendo vivo il ritmo e l’attenzione del pubblico per 100 giorni, dalla metà di settembre 2025 fino a fine dicembre, in onda una volta a settimana, di lunedì, per evitare la saturazione del prime time. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Lo vuole Simona Ventura”: GF 2026: l’ex vincitore pronto a un ritorno clamoroso?