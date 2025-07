Lo stile infinito dell’Italia | 4x100 d’argento

La nostra 4x100 stile è una certezza d’argento. I Mondiali di Singapore certificano per la terza volta di fila il valore della nostra staffetta ’regina’. Carlos D’Ambrosio, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo sono secondi in 3’09“98 – record italiano – dietro solo a un’imprendibile Australia, oro in 3’08“97. Terzi gli Stati Uniti (3’09“64). Gara di altissimo livello per il quartetto azzurro: il debuttante Carlos D’Ambrosio ritocca il personale e il record italiano juniores (47“78) e cambia terzo; Thomas Ceccon (47“10) vola mantenendo il contatto con Usa e Aussie; poi capitan Lorenzo Zazzeri (47“36) risale magistralmente al secondo posto e lancia Manuel Frigo, che non può nulla su un Chalmers fantascientifico (46“53) ma è bravissimo a rintuzzare l’attacco dello statunitense Kulow e chiude in 47“34. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lo stile infinito dell’Italia: 4x100 d’argento

