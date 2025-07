Lo status di città balneare diventa proposta di legge Foronchi | Un passo avanti verso il riconoscimento

“È un passo avanti decisivo verso il riconoscimento dello status di città balneare che ci darà gli strumenti necessari per gestire territori complessi come i nostri. Una volta concluso l’iter potremo ragionare in modo concreto sulle misure da mettere in atto per offrire servizi sempre più. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: status - città - balneare - passo

La Chioggia Line è tornata! Un grande passo per Chioggia e tutto il litorale del Sud del Veneto! Dal cuore dell’entroterra veronese fino alle nostre spiagge: arriva il collegamento ferroviario diretto che unisce mobilità sostenibile, turismo balneare e scoperta del Vai su Facebook

Lo status di città balneare diventa proposta di legge, Foronchi: “Un passo avanti verso il riconoscimento; G20Spiagge, presentata in Parlamento la proposta di legge sulle comunità marine; G20 Spiagge, nasce hub nazionale per tutela ambiente in località balneari.