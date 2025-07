Lo stabilimento Anema e Core diventerà la decima spiaggia libera di Ostia

Ostia, 28 luglio 2025 – Nella giornata di ieri il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative Tobia Zevi hanno visitato le spiagge libere attrezzate di Ostia, incontrato cittadini e ascoltato osservazioni, critiche, ringraziamenti. “Il confronto è sempre utile, e oggi torniamo a casa soddisfatti; – ha dichiarato Zevi – il litorale di Roma sta cambiando, e lo sta facendo all’insegna della legalità e del bene comune. L’ex stabilimento Aneme e Core, bene confiscato alla mafia e pieno di abusi edilizi, sarà finalmente abbattuto. Al suo posto nascerà la decima spiaggia pubblica, libera e attrezzata di Ostia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

