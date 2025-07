Lo spread Btp-Bund chiude in calo a 81 giù i rendimenti

Chiusura in calo per lo spread tra Btp e Bund, con il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi sceso di quasi due punti base, a quota 81,8. Flettono i rendimenti di tutti i bond dell'eurozona, mentre si ragiona degli impatti che i dazi avranno sulla crescita e delle ripercussioni sulla politica monetaria della Bce, che potrebbe dover tagliare nuovamente i tassi in caso di frenata dell'economia. I rendimenti dei Btp decennali si sono così ridotti di 4,6 punti base, al 3,504%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo spread Btp-Bund chiude in calo a 81, giù i rendimenti

In questa notizia si parla di: rendimenti - spread - bund - calo

Rendimenti in calo in Europa, spread al di sotto dei 100 punti per la prima volta dal settembre 2021 - Il differenziale tra i rendimenti dei titoli di stato decennali tedeschi e gli equivalenti italiani (spread) è sceso sotto i 100 punti, per la prima volta dal settembre del 2021.

Lo spread Btp-Bund chiude a 100, giù i rendimenti - Chiusura in leggero calo per lo spread tra Btp e Bund, con il differenziale di rendimento sceso a 100 punti base, in flessione di poco meno di un punto rispetto alla chiusura di mercoledì.

Lo spread Btp-Bund chiude a 100, giù i rendimenti - Chiusura in leggero calo per lo spread tra Btp e Bund, con il differenziale di rendimento sceso a 100 punti base, in flessione di poco meno di un punto rispetto alla chiusura di mercoledì.

#ULTIMORA | Lo spread Btp-Bund chiude in calo a 83 punti base In forte discesa i rendimenti dei Btp: -10 punti base al 3,447% - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA Vai su X

Scopri cosa sta influenzando i rendimenti dei BTP e perché lo spread BTP-Bund è ai minimi. ? Analizziamo insieme: - L’impatto dei tassi di interesse globali - Il ruolo della spesa per la difesa sul debito pubblico - Le tensioni tra Fed USA e Governo - Il poter Vai su Facebook

Lo spread Btp-Bund chiude in calo a 81, giù i rendimenti; ***BTp: spread con Bund apre in calo a 88 punti, rendimento decennale al 3,53%; Spread Btp/Bund in calo a 92 punti, ai minimi dal 2021. Ecco perché resterà basso secondo gli esperti.

Lo spread Btp-Bund a 82,1 punti, resta su minimi settembre 2008 - Prosegue il calo generalizzato dei rendimenti con il decennale italiano che è al 3,51%. Riporta quotidiano.net

Spread Btp-Bund a 82,5 punti, resta su minimi settembre 2008 - Lo spread tra Btp e Bund, dopo l' accordo tra Ue e Usa sui dazi al 15%, si conferma sui minimi da settembre 2008. Secondo quotidiano.net