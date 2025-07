Lo SPID di InfoCert diventa a pagamento dal 28 luglio 2025

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scatta il canone annuale, ma è possibile negare il consenso. Da lunedì 28 luglio 2025, anche InfoCert, uno dei principali provider di identità digitale in Italia, introduce un canone annuale per il servizio SPID. Dopo Aruba, che nei mesi scorsi ha imposto una tariffa di 4,90 euro + IVA, anche InfoCert applicherà un costo annuo di 5,98 euro (IVA inclusa). È importante sapere che il rinnovo non è automatico: chi non esprime il proprio consenso al pagamento non subirà alcun addebito, ma perderà l’accesso allo SPID fornito da InfoCert. In alternativa, gli utenti possono passare a un altro gestore oppure recedere dal servizio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Lo SPID di InfoCert diventa a pagamento dal 28 luglio 2025

