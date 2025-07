Lo scacchiere dell’Atalanta. ’Dino’ Sulemana è già una garanzia. Touré resta con la valigia in mano.

L’Atalanta potrebbe avere già in casa il possibile sostituto di Ademola Lookman? Ancora prematuro per dirlo, ma Kamaldeen Sulemana (nella foto), già ribattezzato ‘Dino’ dallo spogliatoio nerazzurro, al primo impatto pubblico ha subito convinto. Sabato nel test in famiglia a Clusone - sotto gli occhi di Antonio e Luca Percassi - contro la Under 23 di Serie C, il 23enne attaccante ghanese si è mosso benissimo con accelerazioni, dribbling, attacchi della profondità e un palo colpito dopo una serpentina con una conclusione potente. Esordio positivo, per quanto può valere un’amichevole estiva, ma soprattutto al tecnico Ivan Juric il nuovo acquisto da 17 milioni, suo pupillo portato dal Southampton, sta convincendo in allenamento: "Sulemana si è inserito molto bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

