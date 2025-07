Lo prendono al posto di Kolo Muani | sarà il nuovo bomber

Il valzer degli attaccanti è ormai pronto ad entrare nel vivo. Ekitike e Gyokeres hanno dato il via e sono coinvolte anche diverse squadre italiane Il puzzle delle punte inizia a completarsi. La strada per definirlo è ancora molto lunga, ma i primi tasselli iniziano ad essere messi. Il Liverpool con Ekitike e l’ Arsenal con Gyokeres hanno dato il via ad un valzer che durerà ancora diverse settimane e coinvolgerà anche le squadre italiane. L’Inter nelle prossime ore proverà a definire l’approdo di Lookman mentre per Juventus e Milan c’è ancora da attendere un po’ prima di completare il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lo prendono al posto di Kolo Muani: sarà il nuovo bomber

Il PSG ha già deciso cosa fare con i 5 giocatori aggregati alla squadra giovanile. Tra questi anche Kolo Muani e Skriniar.

Addio Kolo Muani? La Juventus al suo posto prende… / News; La nuova Juve prende forma: Kolo Muani, i rinnovi e il vertice per Yildiz; Juventus, via al nuovo corso. Incontro Comolli-Tudor e caccia al ds.

Lo prendono al posto di Kolo Muani: sarà il nuovo bomber - Un club ha deciso di puntare su un altro bombe al posto di Kolo Muani. Come scrive calciomercato.it

Kolo Muani alla Juve: e se non tornasse il francese… Due piste alternative, Comolli monitora questi giocatori nel caso in cui non concretizzasse col Psg - Due piste alternative, Comolli monitora questi giocatori al posto di Randal Il calciomercato Juve per l’attacco è a una svolta decisiva ... Riporta juventusnews24.com