Lo ha detto lei Raoul Bova la rivelazione di Bernardini De Pace Vengono fuori cose bruttissime

Lo scandalo che ha travolto Raoul Bova continua a far parlare. Da settimane, l’attore è al centro di un caso mediatico per via di presunti tradimenti nei confronti della compagna Rocío Muñoz Morales. Tutto è esploso dopo la diffusione di messaggi intimi tra Bova e una presunta amante, pubblicati sul web da Fabrizio Corona attraverso il programma Falsissimo. Una vicenda dai contorni ancora oscuri, tanto che la Procura di Roma ha aperto un’indagine, anche in seguito a un messaggio ricattatorio ricevuto da Bova nei giorni precedenti alla fuga di notizie. Ora, però, emergono nuovi dettagli: a entrare in scena è anche Anna Maria Bernardini De Pace, nota avvocatessa e soprattutto ex suocera dell’attore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

