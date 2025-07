C’è un silenzio che pesa più di una colpa. Quello di un ragazzo di 16 anni, solo, in balia di un prete che si credeva al di sopra di ogni legge — umana e divina. C’è un rito che non dovrebbe esistere: un sacerdote che, dopo aver abusato di un minore, alza la mano per benedirlo. E c’è un’ordinanza che finalmente dice basta: un arresto in flagranza di ruolo, non di fuga, perché la fuga era già avvenuta anni prima — quella della giustizia, della vigilanza, della protezione dei più deboli. Nella rete dell’inchiesta della Procura di Reggio Calabria, coordinata dal procuratore capo Giuseppe Lombardo, è finito un religioso ora in carcere con l’accusa di violenza sessuale su minore, reati che si sarebbero protratti dal 2015 al 2020. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - “Lo benediceva dopo averlo abusato”: arrestato un prete che trasformava il crimine in rito