LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | Tocci Marsaglia quinti a metà gara nel sincro dai 3 metri

10:32 Molto bene il Messico, che porta a casa 84.66 con il medesimo tuffo. 266.28 per i messicani, che balzano al comando in attesa dei fenomeni cinesi. 10:31 68.34 per la Gran Bretagna con il triplo e mezzo ritornato carpiato. Soltanto un punto e 59 centesimi di margine per i britannici sugli azzurri dopo il quarto tuffo. 10:29 Doppio e mezzo ritornato carpiato da 66.60 per gli USA, che si staccano dal gruppetto in lotta per la terza posizione del podio. Arriva intanto lo 0 della Germania, con Barthel che stavolta la combina grossa. 10:27 69.75 per l'Ucraina, che scivola alle spalle degli azzurri.

Lorenzo Marsaglia in grande spolvero nelle eliminatorie dal metro ai Mondiali di tuffi. Bene anche Giovanni Tocci, entrambi gli azzurri in finale Vai su Facebook

Tuffi, Lorenzo Marsaglia sugli scudi nei preliminari dal metro e in finale ai Mondiali 2025. Bene Tocci; LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: dalle 10.00 la finale del sincro da 3 metri con Tocci e Marsaglia; LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Marsaglia lotta ma non basta, oro a Zheng.

Mondiali tuffi, Tocci e Marsaglia in finale nei 3 metri sincro - Italia protagonista a Singapore anche nei tuffi, con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia che si giocheranno una medaglia alle ore 10 nella finale del trampolino sincro da tre metri maschile. sport.sky.it scrive

Tuffi: ai Mondiali di Singapore il cosentino Tocci in finale nei 3 metri sincro con Marsiglia - In scena le coppie sincro: trampolino da tre metri maschile e piattaforma da 10 femminile. Da msn.com