LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | Tocci Marsaglia qualificati con l’ultimo punteggio ora il sincro dai 10 m femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7:17 nella notte italiana è andato in scena il turno preliminare del sincro dal trampolino dei 3 metri maschile. Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci non hanno billato, ma fortunatamente sono riusciti a strappare l’ultimo pass disponibile chiudendo ottavi con lo score di 371.58 con poco più di un punto e mezzo di margine sulla coppia francese. 7:13 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta dei Mondiali di tuffi 2025. Poco meno di 20 minuti al turno preliminare del sincro dalla piattaforma dei 10 metri femminile. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di una nuova giornata dei Mondiali di tuffi 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Tocci/Marsaglia qualificati con l’ultimo punteggio, ora il sincro dai 10 m femminile

