LIVE Tuffi Mondiali 2025 in DIRETTA | Tocci Marsaglia ci provano per una medaglia nel trampolino 3 metri sincro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di una nuova giornata dei Mondiali di tuffi 2025. A Singapore spazio ad altre due gare che promettono spettacolo con il sincro dalla piattaforma 10 metri femminile ed il sincro dal trampolino dei 3 metri maschile. Italia che ci prova con Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, che nella notte italiana dovranno affrontare il round eliminatorio. Gli azzurri avranno bisogno di un avvio solido per evitare brutte sorprese in vista della finale del mattino in cui proveranno ad inserirsi nella lotta al podio. Favoriti, manco a dirlo, i cinesi con Wang Zongyuan e Zheng Jiuyuan, con il secondo ed il terzo gradino del podio che potrebbero far gola a numerose coppie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Tocci/Marsaglia ci provano per una medaglia nel trampolino 3 metri sincro

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Pellacani e Bertocchi in finale dal metro. Alle 14.30 la finale del sincro misto dai tre metri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Appuntamento dunque alle 14.30 per la finale del sincro misto dai tre metri 10.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Marsaglia/Tocci a caccia del podio nel sincro da 3 metri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.27: Queste le coppie al via della prima gara di oggi che assegna le medaglie: GBR Leon BAKER Hugo THOMAS POL Kacper LESIAK Andrzej RZESZUTEK UKR Kirill BOLIUKH Stanislav OLIFERCHYK GER Timo BARTHEL Moritz Linus WESEMANN ITA Lorenzo MARSAGLIA Giovanni TOCCI ESP Juan Pablo CORTES ZAPATA Max LINAN CANELA CRO Luka MARTINOVIC Matej NEVESCANIN SUI Thibaud BUCHER Aurelien Jean Valentin PETOUD 14.

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Marsaglia in finale dal metro col 3° punteggio! Alle 9.02 la piattaforma sincro mista - Sono da poco terminate le eliminatorie del trampolino 1 metro maschile. Scrive informazione.it

Mondiali tuffi: trampolino 27 metri, sesto posto per Barnabà - Un sesto e un dodicesimo posto sono il bottino dell'Italia nell'evento finale dei tuffi grandi altezze ai mondiali di Singapore, vinto dallo statunitense James Lichestein (428. Lo riporta ansa.it